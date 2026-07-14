Врачи в Лобне освоили работу с искусственным интеллектом

В Центральной, Краснополянской и детской поликлиниках с весны 2026 года умные алгоритмы помогают обрабатывать данные, искать информацию и заполнять документы. В Лобненской больнице к процессу обучения привлекли детей медицинских работников.

Город стал пилотной площадкой для использования искусственного интеллекта в здравоохранении. Алгоритмы берут на себя рутинные задачи, освобождая время врачей для работы с пациентами и повышая точность диагностики.

Главный врач Лобненской больницы Виктория Тен вместе с коллегами нашла нестандартный подход к освоению новых технологий — к процессу привлекли детей сотрудников, которые хорошо разбираются в современных цифровых инструментах. Ребята соревновались с нейросетями и даже обучали врачей работе с новыми системами.

В Лобне уделяют большое внимание развитию здравоохранения. В 2025 году в округе открылась новая поликлиника на 600 посещений в смену, оснащенная современным оборудованием. Здесь активно используют электронные сервисы, проводят телемедицинские консультации и внедряют цифровые решения для повышения доступности и качества медицинской помощи.​​