Врачи центра Рошаля извлекли три десятирублевые монеты из желудка девочки

Фото: Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля

В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступила пятилетняя девочка, она проглотила три монеты номиналом в 10 рублей. Родители надеялись, что монеты выйдут естественным путем, но спустя два дня все-таки решили обратиться за помощью. Предметы застряли в желудке, для их удаления потребовалась операция.

«Операция длилась 35 минут и была проведена с использованием специального инструмента под названием „крысиный зуб“, который позволил аккуратно захватить и извлечь монеты из желудка пациентки», — рассказал врач-эндоскопист Григорий Азизян.

Процедура прошла успешно. Уже через три часа девочку выписали домой.

Врачи центра призвали родителей ответственно подходить к выбору игрушек и присматривать за действиями детей. Изучая мир, малыши стремятся попробовать все «на зубок» и могут проглотить несъедобные предметы разных форм и размеров. Особенную опасность для здоровья детей представляют неодимовые магниты.

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