Врачи центра Рошаля извлекли три десятирублевые монеты из желудка девочки

В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступила пятилетняя девочка, она проглотила три монеты номиналом в 10 рублей. Родители надеялись, что монеты выйдут естественным путем, но спустя два дня все-таки решили обратиться за помощью. Предметы застряли в желудке, для их удаления потребовалась операция.