Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли мужчину после удара молнии

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли 35-летнего пациента, в которого попала молния. Мужчина во время грозы спрятался под деревом.

После удара молнии он потерял сознание, а когда пришел в себя, ему помогли добраться до медицинского учреждения. Специалисты незамедлительно поместили пострадавшего в реанимацию.

«При поступлении у мужчины наблюдались судороги — типичный признак поражения молнией. Частое осложнение таких случаев — нарушение электрической активности сердца, однако у пациента таких проблем мы не выявили — ни при поступлении, ни в последующем. Ему назначили противосудорожную терапию, благодаря которой судороги полностью прекратились», — рассказала руководитель службы анестезиологии и реанимации Сергиево-Посадской больницы Анастасия Полунина.

После обследования мужчине начали проводить профилактическую терапию, чтобы исключить осложнения со стороны сердца, а также коррекцию электролитных нарушений.

На руке пациента после случившегося остался след от тока. Мужчину уже выписали.