Свыше 480 фронтовиков проживают в Подмосковье, более 18 тысяч из них — ветераны Великой Отечественной войны. Часть героев перенесла годы блокады, среди них — Альвина Борисова. О том, как ее семья выживала в Ленинграде, женщина рассказала 360.ru.

Когда началась война, Альвине Борисовой был один год. Тогда ее семья жила в Ленинграде, который попал в блокаду на 900 дней. Все это время мать Альвины с двумя маленькими детьми боролись с голодом. В меню были вареный клей и ремни, щи из крапивы и лепешки из лебеды.

«Мама обдирала эти обои, обдирала кусочки и варила клейстер. Мы это пили как кисель, и было очень вкусно. А потом я эти стены постоянно лизала, потому что они тоже были сладкие», — рассказала она.

Отец семейства почти не приходил домой — он точил снаряды для фронта. Из-за отсутствия пищи вскоре погиб брат Альвины. Сама девочка тоже была на грани выживания, однако оказалось достаточно крепкой.

«Дистрофия у меня была на грани выживания. Врачи считали, что я не выживу. При этом я болела всеми детскими болезнями. И каждый раз маме говорили: Евдокия, что ты над ней сидишь. Она все равно не жилец. Мама, сказала: нет, если я ее сберегла в блокаду, я ее выхожу», — сказала Альвина.

Двадцатилетней девушкой Альвина пошла служить в армию. Там она была планшетистом радиолокационных станций обнаружения. Во время службы она познакомилась с будущим мужем.

Потомки Альвины Борисовой взяли пример с нее — уже три года ее внук отдает долг Родине в зоне СВО.