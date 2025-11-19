Врачи роддома в Балашихе стали лауреатами премии «Золотой колибри»

Московский областной перинатальный центр и Балашихинский родильный дом стали одними из главных лауреатов XI Торжественной церемонии «Золотой Колибри», получив сразу три награды в номинациях «Чудо-спасатели», «Спасибо, медицинская сестра» и «В союзе слова и добра». Премия ежегодно вручается благотворительным фондом «Право на чудо», который уже десять лет поддерживает семьи, сталкивающиеся с проблемами преждевременных родов.

Церемония прошла в преддверии Всемирного дня недоношенных детей и направлена на признание труда медиков, учреждений, волонтеров и семей, помогающих малышам, появившимся на свет раньше срока.

От Московского областного перинатального центра награды достались неонатальным отделениям в номинации «Чудо-спасатели» и Василисе Трушкиной, медсестре отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, в номинации «Спасибо, медицинская сестра».

Заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Балашихинского родильного дома Денис Аксенов стал победителем в номинации «В союзе слова и добра» за информационную поддержку и освещение деятельности благотворительного фонда «Право на чудо», привлечение внимания общественности к проблеме преждевременных родов и недоношенных детей.

«Эта награда — не просто победа в конкурсе. Это сотни бессонных ночей, десятки спасенных маленьких жизней и бесконечная вера в каждого нашего малыша. Самая большая награда — видеть их улыбки и знать, что мы подарили им шанс. Огромное спасибо всем, кто с нами в этом важном деле! Отдельная благодарность моей неонатальной команде — Вы лучшие!», — сказала заместитель главного врача по педиатрической помощи МОПЦ, главный внештатный неонатолог Подмосковья Анастасия Петрова.

Особо стоит отметить, что на базе центра работает единственное в Московской области отделение грудного вскармливания с индивидуальным банком грудного молока, что обеспечивает младенцам безопасное и максимально полезное питание, особенно важное для недоношенных детей.