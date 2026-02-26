Новорожденного с критическим сужением аорты спасли в медцентре Рошаля

Специалисты Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли новорожденного с пороком сердца. У младенца обнаружили сложную комбинацию патологий.

У ребенка выявили коарктацию аорты, при которой возникает критическое локальное сужение сосуда, что приводит к чрезмерной нагрузке на сердце. Это также становится причиной нарушения кровоснабжения органов брюшной полости и нижней части тела.

Патология сопровождалась дополнительным сужением сосуда — гипоплазией дуги аорты. При таком состоянии была необходима срочная операция на работающем сердце.

Кардиохирурги центра в первые сутки жизни ребенка удалили суженный участок аорты, что восстановило кровоток.

Младенца уже выписали. Он будет продолжать лечение амбулаторно.

Высокотехнологичная медицинская помощь доступна жителям Подмосковья всех возрастов. Только за прошлый уровень выполнения подобных вмешательств вырос в регионе на 12%.