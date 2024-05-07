Врачи Подмосковья поддержат акции «Свеча Памяти» и «Стена Памяти» | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 22:38 Врачи Подмосковья поддержат акции «Свеча Памяти» и «Стена Памяти» Пресс-секретарь ГБУЗ МО "МОККВД"

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Сотрудники Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера готовятся к 79-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Декорирование помещений и машин, поднятие флагов, участие в памятных мероприятиях — уже стали традицией для каждого отделения.

Врачи-дерматовенерологи также активно вовлечены в акции, такие как «Свеча Памяти», «Георгиевская ленточка» и «Стена Памяти». Они посещают военные мемориалы и памятники, чтобы лично поздравить ветеранов и выразить им свою признательность за подвиг, совершенный в то время.

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«Этот праздник наполняет наши сердца гордостью за великие свершения предков, их мужество и стойкость», — подчеркнула главврач МОККВД Юлия Матушевская.

Медики напоминают, что проявить почтение к героям Великой Отечественной войны можно, присоединившись к всероссийским акциям и городским мероприятиям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана труда с 85-летним юбилеем.

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