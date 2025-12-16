Подмосковные врачи надиктовали 345 тысяч часов с помощью голосового ввода

В подмосковных поликлиниках и больницах успешно используют технологию, которая экономит время специалистов. Рентгенологи, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики заполняют документацию с помощью голоса.

Разработанная специально для врачей система распознает сложные медицинские термины, включая латинские названия.

«Голосовой ввод позволяет вносить данные проведенных исследований и осмотров автоматически, что позволяет врачу уделить больше внимания пациенту на приеме, а не заполнению медицинской документации. Такая функция была внедрена в регионе в 2023 году и за это время врачи Московской области надиктовали почти 345 тысяч часов», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Для работы медицинскому работнику нужны только специальная программа и микрофон. Он просто надиктовывает свои наблюдения и выводы, а умная система формирует текст документа. Специалисту остается лишь проверить готовый результат.

Нововведение удобно и для пациентов: им больше не нужно долго ждать описания исследований или приезжать за результатами повторно. Все данные быстро появляются в личной электронной медицинской карте на региональном портале государственных услуг в разделе «Здоровье».