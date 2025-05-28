Врачи НИКИ детства выступили на медицинском форуме в Белоруссии

В Белоруссии проходит второй научно-образовательный международный форум «5П детская медицина в Гомеле». Врачи Научно-исследовательского клинического института детства представили на мероприятии Подмосковье.

Форум посвящен новейшим достижениям детской медицины. Его открыли ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома и заместитель директора НИКИ детства по клинико-организационной работе Лолита Пак.

«Мы представили коллегам доклад о трендах биологической безопасности в России и в мире. Она включает в себя контроль инфекционных заболеваний, лабораторную безопасность, эпидемиологический надзор, обучение персонала и многое другое», — пояснила профессор Пак.

По ее словам, главная задача врачей — выстроить с пациентом доверительные отношения.

С докладом «Инновационные технологии в реабилитации у детей» выступила руководитель Учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.

«Мы стремимся организовать процесс реабилитации как можно ближе к дому пациента. Родители также активно включаются в процесс восстановления ребенка и становятся нашими партнерами», — подчеркнула врач.

На форуме собрались ведущие ученые и детские врачи из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

Консорциум «5П Детская медицина», который был создан в 2020 году, сейчас объединяет 13 ведущих медицинских учреждений России и стран СНГ.