Врачи НИКИ детства призвали родителей прививать детям полезные привычки

В рамках недели сохранения детского здоровья врачи НИКИ напомнили родителям о профилактике болезней и формировании здоровых привычек при воспитании. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.

«Главное правило сохранения здоровья и укрепления иммунитета — физическая активность. Детям и подросткам необходимо ежедневно активно двигаться не менее 60 минут. Это может быть бег, прыжки или подвижные игры», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Все это развивает мышцы и координацию, поддерживает здоровье сердца и сосудов, а также улучшает общее состояние. Важно регулярно выводить детей на свежий воздух и сокращать время с телефонами, планшетами и компьютерами, заменяя его общением или спортом.

Особое значение имеет профилактика травматизма. В доме необходимо обеспечить безопасность, исключив доступ к медикаментам, розеткам, опасным предметам и незакрытым окнам. Во время прогулок обязателен контроль взрослых.

«С детства должна сформироваться привычка правильно питаться, чтобы ребенок сохранил ее на всю жизнь. Для полноценного развития детский организм должен получать все необходимые полезные вещества и микроэлементы», — дополнила заведующая отделом организации лечебного питания НИКИ детства, врач-диетолог Анна Басова.

В рацион стоит включить мясо, рыбу, молочные продукты, овощи и фрукты. Быстрое питание, сладости, пакетированные соки и газировку врачи советуют вовсе не покупать.

Также в ведомстве напомнили о регулярных походах на медосмотры, чтобы не упустить заболевания или отклонения, а также о вакцинации по национальному календарю. В случае проблем со здоровьем родителей призвали сразу обращаться к специалистам и предупредили, что самолечение или игнорирование могут иметь тяжелые последствия.