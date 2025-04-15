Врачи НИКИ детства назвали лучшие методы диагностики аллергии

В последнее время детям все чаще диагностируют аллергию. Врачи НИКИ детства рассказали о современных методах выявления этого заболевания.

Точные аллергопробы позволяют определить, что именно вызывает реакцию у ребенка, а также подобрать корректное лечение. В Подмосковье врачи используют разные методы диагностики.

«Один из них — кожный диагностический тест, при котором на коже делаются легкие насечки и наносится предполагаемый аллерген для оценки реакции организма. Также проводим анализ крови, определяющий уровень специфических антител», — пояснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Возраст и состояние ребенка также влияют на выбор типа диагностики.

«Аллергопробы проводятся при отсутствии у пациента респираторных заболеваний. Лабораторные тесты проводятся круглогодично, на их чувствительность не влияет стадия активности заболевания или период контакта с аллергеном, прием противоаллергических препаратов», — рассказала врач-аллерголог института Алена Бондаренко.

Что касается кожных тестов, то их рекомендуют делать вне сезона цветения растений в случае подозрения аллергии на пыльцу. Кроме того, к ним следует заранее подготовиться, отменив прием антигистаминных препаратов и использование гормональных кремов на руках. В период обострения заболеваний такие пробы не проводят.

Перед началом тестов следует определить спектр возможных аллергенов и обсудить с лечащим врачом все лекарства, которые принимает ребенок.

Диагностика рекомендовна детям с аллергическим ринитом или конъюнктивитом, бронхиальной астмой, крапивницей или атопическим дерматитом, а также поллинозом.