Врачи НИКИ детства напомнили способы профилактики диабета

В рамках недели профилактики неинфекционных заболеваний, которую проводит Министерство здравоохранения, врачи призывают обратить особое внимание на диабет. Эта болезнь все чаще встречается у детей и подростков. В Научно-исследовательском клиническом институте детства рассказали о ее особенностях.

Образ жизни людей в современном мире становится менее подвижным, а питание — несбалансированным, что напрямую влияет на рост числа случаев детского диабета. Специалисты уверены, что главный способ противостоять этому — активная профилактика, которую нужно начинать как можно раньше.

«Регулярная физическая активность, сбалансированное питание и контроль веса — это не просто рекомендации, а основа профилактики диабета. Особенно важно начинать с дошкольного и младшего школьного возраста, когда закладываются пищевые предпочтения и режим дня», — пояснила детский эндокринолог института Мария Симакова.

Медицинская статистика показывает, что у детей с лишним весом риск развития сахарного диабета второго типа выше в три-пять раз. Причем само заболевание в последнее время «молодеет»: все чаще диагноз ставят пациентам в возрасте от восьми до 12 лет. Ключевую роль в профилактике играет семья, ведь именно родители формируют у ребенка привычки, которые останутся с ним на всю жизнь.

«Наша задача — не только лечить, но и обучать. Мы стремимся сделать здоровье доступным знанием для каждой семьи», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Врачи также напоминают родителям о важных симптомах, которые нельзя игнорировать. Сильная жажда, учащенное мочеиспускание, постоянная усталость, потеря веса при обычном аппетите — все это может быть первыми признаками развивающегося диабета.

Своевременное обращение к специалисту в таких случаях имеет решающее значение.