Врачи НИКИ детства напомнили симптомы весеннего конъюнктивита

С приходом сезона цветения врачи каждый год фиксируют рост случаев конъюнктивита. Это воспаление глаз возникает из-за аллергии на пыльцу, которая активно распространяется в воздухе весной. Врачи НИКИ детства напомнили основные симптомы, которые позволяют выявить заболевание на ранней стадии.

«Основные симптомы весеннего конъюнктивита — покраснение и зуд глаз, слезотечение и светобоязнь, отечность век, слизистые выделения из глаз, а также ощущение песка в глазах. Без лечения симптоматика может усиливаться, развиваться выраженная отечность век, сужение глазной щели, усиление зуда», — пояснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Лечение направлено на уменьшение симптомов и предотвращение воспаления. Врач-аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко объяснила, что обычно применяют антигистаминные препараты для местного и системного применения, а также средства для снятия отека. В сложных случаях могут назначать кортикостероиды, которые уменьшают воспаление. Однако она подчеркнула, что все лекарства и их дозировки должен подбирать врач, особенно если болезнь протекает тяжело.

Для профилактики специалисты рекомендуют сократить контакты с аллергенами, меньше бывать на улице в период цветения, носить солнцезащитные очки, регулярно проветривать помещения и использовать очистители воздуха. Также важно соблюдать гигиену: не тереть глаза руками, умываться и принимать душ после прогулок, смывать пыльцу с кожи и волос, а также промывать нос солевыми растворами.