Врачи НИКИ детства напомнили о важности ранней диагностики диабета
С 10 по 16 ноября по инициативе Министерства здравоохранения проводит Всероссийская неделя борьбы с диабетом. Врачи Научно-исследовательского клинического института детства напомнили о важности ранней диагностики заболевания.
Диабет характеризуется сбоем в производстве или усвоении инсулина — гормона, ответственного за регулировку концентрации глюкозы в крови.
Когда речь идет о диабете первого типа, в организме происходит разрушение клеток поджелудочной железы, производящих инсулин. Эту форму зачастую обнаруживают в детском или юношеском возрасте, она предполагает пожизненную терапию.
В основе диабета второго типа лежит инсулинорезистентность, при которой клетки тканей перестают адекватно реагировать на гормон.
Хотя традиционно этот тип диагностируют у взрослых, сегодня он все чаще встречается у подростков, Нередко он связан с избыточной массой тела.
«Диабет — не приговор. Современные методы лечения и поддержка позволяют детям с этим диагнозом расти активными, учиться и мечтать о будущем», — уточнила директор института Нисо Одинаева.
Среди первых тревожных сигналов, которые могут указывать на развитие заболевания, специалисты выделяют постоянную сильную жажду, учащенное мочеиспускание, повышенную усталость, беспричинное снижение веса и сухость кожи.
При обнаружении подобных признаков крайне важно безотлагательно обратиться за медицинской консультацией.
Записаться на прием к детскому эндокринологу можно по направлению от педиатра из поликлиники по месту жительства.
«Раннее обращение к специалисту помогает не только быстрее стабилизировать состояние ребенка, но и снизить риск осложнений в будущем. Важно не откладывать визит при первых тревожных признаках», — добавила заведующая детским отделением эндокринологии учреждения Мария Симакова.