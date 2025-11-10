Врачи НИКИ детства напомнили о важности ранней диагностики диабета

С 10 по 16 ноября по инициативе Министерства здравоохранения проводит Всероссийская неделя борьбы с диабетом. Врачи Научно-исследовательского клинического института детства напомнили о важности ранней диагностики заболевания.

Диабет характеризуется сбоем в производстве или усвоении инсулина — гормона, ответственного за регулировку концентрации глюкозы в крови.

Когда речь идет о диабете первого типа, в организме происходит разрушение клеток поджелудочной железы, производящих инсулин. Эту форму зачастую обнаруживают в детском или юношеском возрасте, она предполагает пожизненную терапию.

В основе диабета второго типа лежит инсулинорезистентность, при которой клетки тканей перестают адекватно реагировать на гормон.

Хотя традиционно этот тип диагностируют у взрослых, сегодня он все чаще встречается у подростков, Нередко он связан с избыточной массой тела.

«Диабет — не приговор. Современные методы лечения и поддержка позволяют детям с этим диагнозом расти активными, учиться и мечтать о будущем», — уточнила директор института Нисо Одинаева.

Среди первых тревожных сигналов, которые могут указывать на развитие заболевания, специалисты выделяют постоянную сильную жажду, учащенное мочеиспускание, повышенную усталость, беспричинное снижение веса и сухость кожи.

При обнаружении подобных признаков крайне важно безотлагательно обратиться за медицинской консультацией.

Записаться на прием к детскому эндокринологу можно по направлению от педиатра из поликлиники по месту жительства.

«Раннее обращение к специалисту помогает не только быстрее стабилизировать состояние ребенка, но и снизить риск осложнений в будущем. Важно не откладывать визит при первых тревожных признаках», — добавила заведующая детским отделением эндокринологии учреждения Мария Симакова.