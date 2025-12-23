Врачи НИКИ детства дали советы по здоровому питанию в новогодние праздники

С 22 по 28 декабря по инициативе Министерства здравоохранения в России проходит неделя, посвященная популяризации здорового питания. Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства в Подмосковье дали советы по составлению праздничного меню для младших членов семьи и гостей.

Врачи предупреждают, что правильный подход позволит сохранить здоровье, не отказывая себе в удовольствии. Главное — строго следовать простым принципам умеренности.

«Детский организм особенно чувствителен к резким изменениям в рационе. Переедание сладкого и жирного во время праздников может спровоцировать не только расстройство желудка, но и нарушение сна, раздражительность и снижение иммунитета», — отметила директор института Нисо Одинаева.

Праздничное меню лучше планировать заранее. Акцент желательно сделать на легких закусках с овощами, а долю жареных, острых и копченых блюд — снизить.

Приемы пищи следует чередовать с активностью — прогулками, подвижными играми или танцами.

«Главное правило — не запрещать, а заменять. Вместо фастфуда и консервированных закусок выбирайте свежие овощи, нежирные белковые продукты и цельнозерновые блюда. Даже в праздничной обстановке можно есть осознанно», — подчеркнула врач-диетолог Анна Басова.

Перед новогодним застольем не стоит пропускать стандартные приемы пищи, так как это приведет к чувству голода и последующему перееданию. Лучше есть небольшими порциями и тщательно пережевывать пищу.