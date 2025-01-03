Врачи НИКИ детства дали советы по правильному отдыху на праздниках с ребенком

Многие люди нарушают свой обычный распорядок дня и режим питания, чаще употребляя жирную, вредную и сладкую пищу в период новогодних праздников. Часто активный отдых сменяется пассивным времяпрепровождением перед телевизором, что негативно сказывается как на взрослых, так и на детях. Врачи НИКИ детства предлагают рекомендации о том, как сделать праздничные дни более полезными для детей.

Специалисты подчеркивают, что для детей важна стабильность и четкие правила. Поэтому рекомендуется придерживаться привычного распорядка дня, обеспечивая постоянное время подъема и отхода ко сну. Важно следить за тем, чтобы подростки не путали день с ночью, а маленькие дети не забывали о дневном сне.

Кроме того, директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила, что взрослым стоит воздержаться от алкоголя, поскольку за праздничным общением легко забыть о потенциальных рисках для здоровья ребенка.

Для облегчения возвращения к обычному образу жизни за несколько дней до завершения каникул специалисты советуют постепенно подстраивать режим к рабочему. Регулярное питание, включая завтрак, обед, полдник и ужин, должно оставаться важным приоритетом в праздничные дни. Также следует помнить, что избыток жирной и высококалорийной пищи может привести к проблемам с пищеварением, а обилие сладостей, таких как шоколад и мандарины, может спровоцировать аллергические реакции.

Кроме того, рекомендуется избегать посещения мест с большим скоплением людей. Лучше выбирать мероприятия на свежем воздухе, заменяя походы на спектакли и в торговые центры активными видами отдыха, такими как катание на лыжах или коньках. При подготовке ребенка к прогулкам на улице полезно использовать принцип многослойности одежды для возможности регулирования тепла. Однако важно следить за временем, проведенным на улице, особенно с маленькими детьми, которые могут не жаловаться на холод. Родители должны обращать внимание на то, чтобы носы оставались теплыми.