Врачи МОЦОМД поздравили именинницу в рамках проекта «Служба заботы»

Праздничная атмосфера, когда коллектив хирургического отделения собрался, чтобы поздравить юную именинницу с днем рождения, сегодня ощущалась в Детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД). Специалисты решили сделать этот момент особенным для девочки, которая провела здесь значительное время.

Врач отделения Дмитрий Матюшенко отметил, что подобные мероприятия проходят регулярно в рамках проекта «Служба заботы», направленного на совершенствование качества обслуживания пациентов в стационарах.

Коллектив старается создать максимально комфортные условия для пребывания детей, акцентируя внимание не только на их физическом, но и на эмоциональном состоянии.

Этот день стал не только праздником для пациентки, но и важным напоминанием о необходимости дарить тепло и поддержку тем, кто особенно в этом нуждается. Даже в самые сложные времена жизнь продолжается, а вместе с ней — надежда и вера в лучшее.