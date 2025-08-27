Врачи МОНИКИ вернули подвижность конечностей парализованного из-за инсульта мужчины

В МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского поступил 54-летний пациент с парализованными левыми конечностями из-за инсульта. После случившегося мужчина передвигался на коляске, а пройдя реабилитацию, смог ходить с тростью. Однако нога и рука вновь стали плохо сгибаться.

Невролог в поликлинике по месту жительства выявил у него спастичность. Этот диагноз подразумевает тонус мышц, который мешает двигательной активности. После этого мужчину направили к неврологу МОНИКИ и к ботулинотерапевту.

Для лечения ему назначили процедуру ботулинотерапии, и уже спустя неделю начались улучшения. Пациент заметил увеличение подвижности конечностей, что сильно упростило выполнение бытовых дел.

«Те пациенты, которые перенесли инсульт, с течением времени могут почувствовать ухудшение подвижности в руке или ноге. Если такое происходит, необходимо обратиться к неврологу с данной жалобой, и если есть показания для проведения ботулинотерапии, врач направит на проведение процедуры», — сказал руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ Максим Сутормин.

По его словам, результат становится заметен через 10-14 дней и реабилитация ускоряется в разы.

Обратившемуся рекомендовали провести еще один курс и повторять процедуру каждые 3-4 месяца.

Минздрав Московской области напомнил, что записаться на прием к врачу-неврологу МОНИКИ может любой совершеннолетний житель региона, необходимо лишь направление из поликлиники. Лечение проходит бесплатно, по полису ОМС.