Врачи МОНИКИ приняли участие в проекте «Здоровое село» | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 18:25 Врачи МОНИКИ приняли участие в проекте «Здоровое село» Пресс-служба МОНИКИ

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Коллектив МОНИКИ имени Владимирского принял участие в благотворительном проекте. Его цель — оказание медицинской помощи жителям труднодоступных районов сельской местности Дагестана.

Десять врачей осмотрели и проконсультировали более 500 жителей Магарамкентского района Дагестана.

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По словам врача-кардиолога, заместителя директора по образовательной деятельности Татьяны Чернявской, у 48 пациентов медики выявили показания для срочной госпитализации. Всех пациентов направят в больничные стационары, которые участвуют в благотворительном проекте.

«В настоящий момент остро стоит вопрос состояния здоровья сельского населения. Жители часто сталкиваются со сложными условиями труда и быта, отсутствием квалифицированной и своевременной медицинской помощи. Этот проект нацелен на повышение доступности медицины в отдаленных регионах, МОНИКИ имени Владимирского с радостью и большой отдачей принимает в нем участие и стремится оказать максимальную помощь людям», — рассказала Чернявская.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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