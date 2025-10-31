Врачи медцентра Рошаля спасли подавившегося орехом ребенка

ДКЦ им. Л. М. Рошаля

Фото: ДКЦ им. Л. М. Рошаля

Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли годовалого ребенка, который подавился во время еды. У юного пациента с сильным кашлем и высокой температурой выявили инородное тело в дыхательных путях.

Орех, который полностью перекрыл просвет промежуточного бронха, привел к развивающемуся воспалению, которое могло стать причиной тяжелой пневмонии.

«Учитывая риски, мы аккуратно извлекли инородное тело корзинкой Дормиа и выполнили санацию дыхательных путей», — пояснил заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.

Ребенка уже выписали домой. Он чувствует себя хорошо.

Медики напоминают о необходимости срочно вызвать скорую помощь, если ребенок проглотил или вдохнул посторонний предмет. Риск развития осложнений ниже при своевременном оказании помощи.