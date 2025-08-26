Врачи медцентра Рошаля спасли девочку с тяжелыми травмами после ДТП

ДКЦ им. Л. М. Рошаля

В красногорский центр имени Л. М. Рошаля доставили 15-летнюю девочку. Она получила серьезные травмы всего тела в ДТП и находилась в критическом состоянии. Мультидисциплинарная команда врачей принялась оказывать пострадавшей оперативную помощь.

У пациентки обнаружили ушиб легких, переломы лицевых и седалищных костей, разрыв крестцово-подвздошного сочленения и травмы обоих глаз.

«Реаниматологи стабилизировали критическое состояние девочки, травматологи выполнили реконструкцию таза, офтальмологи провели экстренное вмешательство на глазах по исправлению повреждения, челюстно-лицевые хирурги выполнили реконструкцию травм лица и фиксацию костей в правильном положении с помощью специальных пластин», — отметил челюстно-лицевой хирург Сергей Вардугин.

Операция прошла успешно. Для вмешательства использовали лишь разрез с полости рта. Благодаря этому на лице подростка после восстановления не должно остаться серьезных косметических дефектов.

В данный момент девочка находится в стационаре, ей проводят консервативное лечение.