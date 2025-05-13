Врачи Луховицкой больницы приедут в села для проверки здоровья жителей

Луховицкая больница продолжает активно заботиться о здоровье жителей округа, предлагая удобную возможность пройти диспансеризацию прямо в населенных пунктах. С 12 по 16 мая мобильный фельдшерско-акушерский пункт отправится в путь, чтобы предоставить жителям удаленных районов доступ к квалифицированной медицинской помощи и профилактическим обследованиям.

Этот проект направлен на раннее выявление заболеваний и повышение доступности медицинских услуг для всех жителей Луховицкого округа.

«В передвижном фельдшерско-акушерском пункте жители смогут не только пройти вакцинацию и комплексное медобследование, но и получить ценные профилактические консультации от опытных врачей. При необходимости специалисты выдадут направление на дополнительные исследования или консультации в центральную городскую поликлинику или в Белоомутскую больницу, обеспечивая тем самым полный цикл медицинского обслуживания», — сообщила главный врач Луховицкой больницы Галина Пончакова.

Луховицкая больница обнародовала подробный график выездов мобильного ФАПа на этой неделе.

13 мая ФАП приедет в Любичи к церкви. Время приема пациентов — с 09:00 до 13:30. 14 мая врачи будут работать в Белоомуте на двух площадках: с 09:00 до 10:30 — у дома № 4 на Советской площади, а с 10:40 до 13:30 — у дома № 26 на улице Пески. 15 мая бригада медиков посетит Дединово. ФАП будет работать у дома № 20 на Луговой. Жителей будут ждать с 09:00 до 13:30. 16 мая местом работы врачей станут Лисьи Норы у дома № 18 на Околопрудной. Прием пациентов будет осуществляться с 09:00 до 13:30.