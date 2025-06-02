Врачи Лобненской больницы провели выездную диспансеризацию в парке «Киово»

В парке «Киово» 1 июня диспансеризацию прошел 51 человек. В передвижной рентген-диагностической лаборатории пациентов принимали врачи и медицинские сестры Лобненской больницы.

Во время диспансеризации 49 горожан сдали кровь, 35 жителей сделали электрокардиограмму и 34 человека — рентген грудной клетки. После того, как результаты анализов будут известны, некоторым пациентам выдадут направление на дообследование.

Напомним, что диспансеризацию проводят для своевременного выявления заболеваний и факторов риска их развития. Выездное обследование особенно рекомендуют пройти тем, кто не успел это сделать в течение года.

Отметим, что в городском округе Лобня большое внимание уделяют развитию здравоохранения. В конце 2024 года в муниципалитете открыли новую современную поликлинику на 600 посещений в смену.