Врачи из Мытищ выиграли серебро и бронзу в областном турнире по футболу

Завершились финальные матчи по футболу в формате 6×6 в рамках турнира «Лига Здоровья — 2025». Серебро и бронза достались командам из Мытищ, и коллектив «Мытищинская стоматология» заняла третье место.

Более 300 участников из медицинских учреждений Московской области собрались, чтобы побороться за звание лучших команд. Мытищи представляли две команды: «Мытищинская ОКБ» и «Мытищинская стоматология».

Сборная Мытищинской клинической больницы и команда Королевской больницы встретились в финале, и матч завершился вничью в основное время. Удача в серии пенальти оказалась на стороне королевских медиков, которые завоевали золотые медали.

Лучшим вратарем турнира был признан врач травматолог-ортопед из «Мытищинской ОКБ» Егор Пириев.

Ежегодные соревнования организуют Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения, Минздрав Московской области и Ассоциация врачей-любителей футбола Российской Федерации.