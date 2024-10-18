Врачи из Мытищ удалили из носа трехлетнего мальчика деталь от игрушки

Мытищинские врачи удалили из носа ребенка деталь от игрушки, которая пробыла там несколько месяцев. После операции дыхание малыша восстановилось, он вернулся к обычной жизни.

Мама трехлетнего мальчика обратилась в Мытищинскую поликлинику с жалобами, что у ее ребенка в течение нескольких месяцев затруднено дыхание, а в носу появились гнойные выделения. Врачи после осмотра перенаправили маму и маленького пациента на операцию по удалению инородного тела в носу в Мытищинскую больницу.

Во время операции хирурги обнаружили элемент игрушки, который оброс грануляционной тканью. Деталь успешно извлекли, и дыхание ребенка пришло в норму. Специалисты отмечают, что промедление в этой ситуации могло бы привести к таким осложнениям, как отит и потеря слуха. Сейчас здоровье малыша в безопасности.

Врачи призывают родителей внимательно следить за детьми, особенно во время игры с мелкими предметами. Нельзя допускать, чтобы малыши проглатывали батарейки, магниты, украшения, булавки и другие острые предметы.

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