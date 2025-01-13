Врачи из Мытищ спасли пациентку с огромной опухолью

Специалисты хирургического отделения больницы Мытищ провели сложную операцию, чтобы удалить крупное новообразование у 45-летней пациентки. Она поступила с жалобами на сильные боли. Сейчас женщина находится дома и чувствует себя намного лучше.

Опухоль вызывала у женщины боль и дискомфорт в районе малого таза. Именно с этими симптомами она поступила в больницу.

Врачи успешно прооперировали пациентку. Сейчас она проходит амбулаторное лечение дома.

Специалисты напомнили, что зачастую новообразования долго могут не проявляться. Поэтому важно следить за здоровьем.

Ранее мы рассказывали о том, что врачи больницы в Мытищах спасли пациента с полной непроходимостью сосудов. Мужчина 65 лет поступил в медицинское учреждение с жалобами на сильную боль в ногах, которая не проходила после приема обезболивающих препаратов.