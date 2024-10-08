Жителей Лобни пригласили на голосование за лучшего врача Подмосковья

Ежегодный конкурс «Народный доктор Московской области» стартовал в регионе. В нем будут участвовать и медики из Лобненской больницы.

Для голосования отобрано более 26 тысяч кандидатур врачей разных специальностей со всего Подмосковья. Отдать свой голос каждый житель региона может только за одну из них и только один раз.

Лучшего взрослого и детского доктора выберет специальная комиссия. Победителей наградят денежными призами.

Открытое онлайн-голосование будет проходить на портале «Добродел» до 6 ноября включительно.

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк посетил в сентябре выездную встречу администрации в Лобне, где вместе с главой муниципалитета Анной Кротовой обсудил развитие медицины с местными жителями и ответил на их вопросы. Анна Кротова подчеркнула важность различных мер социальной поддержки, таких как программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Соципотека», «Земля врачам» и компенсация аренды съемного жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы соципотеки.

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