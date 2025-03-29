Врачи Балашихинской больницы приняли участие во всероссийском конгрессе

На VI Всероссийский конгресс с международным участием «5П Детская медицина. Здоровый ребенок — миссия выполнима» отправились 23 педиатра Балашихинской больницы. Мероприятие объединило более семи тысяч специалистов из 72 регионов России и 10 зарубежных стран.

На конгрессе организовали 50 симпозиумов, где представили более 150 докладов, охватывающих актуальные вопросы детской медицины. Участники обсудили пути повышения качества медицинской помощи юным пациентам и возможности внедрения современных подходов в практику врачей. Особое внимание уделили проведению тренингов, где специалисты смогли освоить необходимые практические навыки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уникальности строящейся больницы в Балашихе. Этот комплекс станет флагманским наряду с легендарным МОНИКИ.