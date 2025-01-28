«Наряду с МОНИКИ». Андрей Воробьев — об уникальности строящейся больницы в Балашихе
Андрей Воробьев: новая больница в Балашихе станет знаковой наряду с МОНИКИ
Балашихинскую областную больницу — один из самых крупных медцентров Подмосковья — откроют в 2027 году, рассказал губернатор Андрей Воробьев. В ней будет 26 профилей. Этот комплекс станет флагманским наряду с легендарным МОНИКИ.
Строительство началось в марте прошлого года. Проект поддержал президент России.
В Балашихе живут уже свыше 500 тысяч человек. Многопрофильная больница сможет обслуживать 1,3 миллиона пациентов не только из этого городского округа, но и из Реутова, Люберец, Орехово-Зуева, Богородского, Павловского Посада.
Все это — одно направление, восточный куст примыкающих друг к другу населенных пунктов.
Поэтому госпиталь для нас очень важен. И мы получили поддержку президента. В 2027 году должны этот комплекс сдать — он станет флагманским наряду с МОНИКИ.
Андрей Воробьев
Больница рассчитана на 1,1 тысячи коек, включая реанимационные, а также места в хирургических и терапевтических отделениях.
Профили коснутся всех направлений: от планового до экстренного. Будут доступны нейрохирургия, кардиология, неврология, урология, гинекология, травматология, неотложная, сосудистая и торакальная хирургия, гематология, пульмонология, офтальмология, и не только.
Что внутри?
В больницу привлекут свыше трех тысяч высококвалифицированных сотрудников, включая 700 врачей.
«Закупим самую современную технику: КТ, ангиографы, рентгены, МРТ, маммограф. В 21 операционной установим УЗИ экспертного класса, лапаро- и артроскопическое оборудование», — рассказал Андрей Воробьев.
Появится возможность удаления тромбов из сосудов головного мозга при инсульте, а в отделении гематологии помощь смогут получать пациенты с различными заболеваниями кроветворной системы.
Для посетителей предусмотрят раздельные потоки, комфортные зоны ожидания, оборудуют парковку. Само здание спроектировали так, чтобы неотложную помощь можно было оказать максимально быстро.
Например, пациенты с инфарктом или инсультом будут направлены в операционные не более чем через 90 секунд после поступления в больницу.
Транспортное сообщение
«Важно, чтобы жителям было удобно добираться до больницы и на машине, и на общественном транспорте. Вопрос доступности мы тоже проработали», — сказал Андрей Воробьев.
Реконструируют улицы Струве, Шестую и Пролетарскую. Построят центральный участок Главной улицы.
«Обеспечим дополнительный подъезд к новой больнице из южной части Балашихи. Обязательно проработаем вопрос общественного транспорта, чтобы был заезд к больнице», — отметил губернатор.
Построят путепровод через железную дорогу в районе платформы Черное. При необходимости запустят дополнительные автобусы.
«Мы реконструируем Носовихинское шоссе, чтобы было удобнее добираться до станций МЦД-4 Ольгино и Железнодорожная. Это также разгрузит микрорайоны Керамик и Железнодорожный», — рассказал Воробьев.
Чтобы разгрузить дороги в самой Балашихе, построят выезды на ЮЛА от улиц Керамической и Бояринова.