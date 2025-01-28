28 января 2025 17:21 «Наряду с МОНИКИ». Андрей Воробьев — об уникальности строящейся больницы в Балашихе Андрей Воробьев: новая больница в Балашихе станет знаковой наряду с МОНИКИ 0 0 0 Фото: Константин Семенец Подмосковье

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Балашихинскую областную больницу — один из самых крупных медцентров Подмосковья — откроют в 2027 году, рассказал губернатор Андрей Воробьев. В ней будет 26 профилей. Этот комплекс станет флагманским наряду с легендарным МОНИКИ.

Строительство началось в марте прошлого года. Проект поддержал президент России. В Балашихе живут уже свыше 500 тысяч человек. Многопрофильная больница сможет обслуживать 1,3 миллиона пациентов не только из этого городского округа, но и из Реутова, Люберец, Орехово-Зуева, Богородского, Павловского Посада. Все это — одно направление, восточный куст примыкающих друг к другу населенных пунктов.

Поэтому госпиталь для нас очень важен. И мы получили поддержку президента. В 2027 году должны этот комплекс сдать — он станет флагманским наряду с МОНИКИ. Андрей Воробьев

Больница рассчитана на 1,1 тысячи коек, включая реанимационные, а также места в хирургических и терапевтических отделениях.

Профили коснутся всех направлений: от планового до экстренного. Будут доступны нейрохирургия, кардиология, неврология, урология, гинекология, травматология, неотложная, сосудистая и торакальная хирургия, гематология, пульмонология, офтальмология, и не только.

Что внутри?

В больницу привлекут свыше трех тысяч высококвалифицированных сотрудников, включая 700 врачей. «Закупим самую современную технику: КТ, ангиографы, рентгены, МРТ, маммограф. В 21 операционной установим УЗИ экспертного класса, лапаро- и артроскопическое оборудование», — рассказал Андрей Воробьев.

Фото: Константин Семенец 1/2 Фото: Константин Семенец 2/2

Появится возможность удаления тромбов из сосудов головного мозга при инсульте, а в отделении гематологии помощь смогут получать пациенты с различными заболеваниями кроветворной системы. Для посетителей предусмотрят раздельные потоки, комфортные зоны ожидания, оборудуют парковку. Само здание спроектировали так, чтобы неотложную помощь можно было оказать максимально быстро.

Например, пациенты с инфарктом или инсультом будут направлены в операционные не более чем через 90 секунд после поступления в больницу.

Транспортное сообщение

«Важно, чтобы жителям было удобно добираться до больницы и на машине, и на общественном транспорте. Вопрос доступности мы тоже проработали», — сказал Андрей Воробьев. Реконструируют улицы Струве, Шестую и Пролетарскую. Построят центральный участок Главной улицы.

«Обеспечим дополнительный подъезд к новой больнице из южной части Балашихи. Обязательно проработаем вопрос общественного транспорта, чтобы был заезд к больнице», — отметил губернатор. Построят путепровод через железную дорогу в районе платформы Черное. При необходимости запустят дополнительные автобусы. «Мы реконструируем Носовихинское шоссе, чтобы было удобнее добираться до станций МЦД-4 Ольгино и Железнодорожная. Это также разгрузит микрорайоны Керамик и Железнодорожный», — рассказал Воробьев. Чтобы разгрузить дороги в самой Балашихе, построят выезды на ЮЛА от улиц Керамической и Бояринова.