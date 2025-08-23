Врачи Балашихи получили сертификаты на жилье по программе социальной ипотеки

В Правительстве Московской области состоялась торжественная церемония вручения сертификатов на приобретение жилья по программе социальной ипотеки. Среди участников — врач-онколог и врач-анестезиолог-реаниматолог Московского областного онкологического диспансера в Балашихе.

Эта программа позволяет медицинским работникам улучшить жилищные условия на льготных условиях, предоставляя значительную поддержку специалистам, чья работа так важна для региона.

«Это колоссальная помощь, которая улучшает качество жизни. Сертификат мне торжественно вручили в Правительстве Московской области, а после церемонии нам четко объяснили дальнейший план действий», — сказал врач-онколог Артур Туриев.

Социальная ипотека предоставляется на 10 лет, в течение которых врач заключает трудовой договор с медучреждением и обязуется отработать в нем установленный срок. Чтобы стать участником программы, необходимо подать заявление через портал Госуслуг и предоставить пакет документов.

Программа социальной ипотеки действует в Подмосковье с 2016 года и направлена на поддержку не только медиков, но и учителей, молодых ученых и других специалистов. Она помогает привлечь и удержать квалифицированные кадры, обеспечивая их доступным жильем. Подробности участия в программе доступны на официальном сайте.

Церемония вручения сертификатов стала важным событием для медиков Балашихи, подтвердив, что их труд ценят, а регион создает условия для комфортной жизни и профессионального роста.