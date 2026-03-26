Врачей Подольска наградили ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом

В структуре филиала Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера «Подольский» работают три амбулаторных отделения, одно из которых рассчитано на 100 посещений в смену и ведет прием в две смены. В прошлом году в округе удалось превысить установленный целевой показатель профилактических осмотров. Регулярные флюорографические осмотры прошли 71% взрослого населения, а иммунодиагностику — 97,8% детей и подростков.

Таких результатов удается достигать благодаря профессионализму подольских медиков. Эпидемиологическая обстановка в муниципалитете остается стабильной. За последние три года территориальная заболеваемость снизилась на 4,2%, а среди постоянного населения — на 5%.