Врачей из Орехово-Зуева признали лучшими в России по лечению тромбоза

На конференции «Неврология: традиции и инновации» медики сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы получили награду «Высокий уровень». По итогам работы их центр занял первое место в стране по числу успешно выполненных тромболизисов — процедур, восстанавливающих кровоток при остром нарушении мозгового кровообращения.

Как рассказала врач-невролог Елена Каменева, эта терапия помогает спасти ткани мозга и снизить риск необратимых последствий. Ее главное преимущество — малая инвазивность, что позволяет применять метод даже при серьезных хронических заболеваниях.

Достижения врачей из Орехово-Зуево — пример профессионализма, отмеченный на федеральном уровне.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. До конца года в регионе начнут работу семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.