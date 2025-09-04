Врача-педиатра из Ленинского округа наградили на областном съезде

Съезд «Педиатрия как искусство» прошел в Московской области. На нем наградили медиков региона, в том числе специалистов из Ленинского округа.

Мероприятие прошло в Доме регионального правительства. Участие в нем приняли медики из 40 регионов России и 11 стран, в том числе детские врачи из Видновской клинической больницы.

Съезд открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Врач-педиатр участковый из Видного Екатерина Гордеева удостоилась его благодарности за вклад в медицинское обслуживание детского населения Подмосковья и высокий профессионализм.

«Ее многолетний труд, профессионализм и преданность делу были высоко оценены на уровне руководства области. Екатерина — пример для подражания, врач, который отдает все свои силы заботе о самых маленьких пациентах. Ее награда — это признание заслуг всего педиатрического коллектива Видновской клинической больницы. Искренне поздравляю с заслуженной наградой», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.