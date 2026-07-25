Врач Жекайте посоветовала монопрепараты витамина D вместо комплексов при дефиците

Поливитаминные комплексы, которые покупают миллионы россиян, оказались бесполезными для восполнения дефицита витамина D. Содержащаяся в них дозировка слишком низка и требует дополнительного приема, заявила ведущий научный сотрудник отдела наследственных и метаболических заболеваний ГБУЗ МО «НИКИ детства», кандидат медицинских наук Елена Жекайте в эксклюзивном интервью 360.ru.

По словам специалиста, покупателям следует искать отдельные формы препаратов, содержащие только один витамин. В противном случае достичь терапевтического эффекта не получится.

«В первую очередь мы выбираем отдельные формы. То есть это должны быть формы, в которых содержится только один витамин. В поливитаминных комплексах содержание витамина D достаточно низкое и требует еще дополнительного приема», — пояснила Елена Жекайте.

Эксперт отметила, что среди всех форм выпуска предпочтение стоит отдавать жидким водорастворимым каплям. Их удобно дозировать, что важно как для младенцев, так и для взрослых. При этом специалист подчеркнула, что витамин D является жирорастворимым, поэтому принимать его необходимо во время завтрака, а не натощак.

«В детстве да, действительно, жидкие формы витамина D наиболее считаются удобными. Их удобно дозировать. У нас начинается профилактика с возраста один месяц, поэтому капли являются наиболее удобной формой», — добавила кандидат медицинских наук

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