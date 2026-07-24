Врач-невролог Преображенская отметила, что тренировать мозг ни в каком возрасте не поздно

Мозг — самый загадочный орган человека. Мы до сих пор не полностью понимаем, как он работает. Врач-невролог высшей категории Ирина Преображенская развеяла популярные мифы о мозге и рассказала, можно ли в зрелом возрасте активизировать нейропластичность. Об этом написал KP.RU .

По словам эксперта, в мозге есть некоторое количество «безработных» нейронов. Они нужны для того, чтобы включиться в случае повреждения. Но даже если мы одновременно «включим» в мозге все работающие нейроны — это не сделает нас гениальными.

Новые извилины отрастить точно не сможем, а вот новые нейронные связи — да. Нейропластичность — это способность мозга меняться, подстраиваться под новые задачи и даже восстанавливаться после повреждений.

Чтобы мозг строил новые нейронные сети, нужно заниматься тем, что вам дается тяжело и чем вы раньше никогда не занимались. Потребуется долгая и осознанная работа.

Если человек в возрасте 50–60 лет стал хуже запоминать имена и путать дорогу, то первое, что ему следует сделать — сходить к доктору. Наличие нарушений памяти в пожилом возрасте — это еще один распространенный миф. Если у человека развиваются трудности с припоминанием освоенной им информации и с ориентацией в пространстве — это, возможно, симптом серьезной болезни.

«Тренировать» мозг ни в каком возрасте не поздно. Основных задач должно быть две — регулярная умственная и физическая активность. Ежедневная получасовая прогулка пешком — это обязательный минимум.

В Федеральном центре мозга и нейротехнологий активно работают над восстановлением движений и когнитивных функций с помощью современных технологий, основанных на нейропластичности мозга. Эти технологии помогают пациентам после инсультов и травм заново учиться управлять телом, улучшать память, внимание, речь и другие функции, постепенно возвращаясь к повседневной жизни.