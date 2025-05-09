Врач видновской больницы рассказал, что делать в случае укуса змеи

В Подмосковье с наступлением тепла проснулись змеи. В регионе водятся целых четыре вида рептилий. Укус ядовитой — крайне опасная ситуация, требующая немедленных действий и правильного поведения пострадавшего, рассказали в видновской больнице.

Обитающие в Московской области уж обыкновенный и медянка — безобидные, а вот гадюка обыкновенная и гадюка Никольского могут быть опасны для человека. Последняя в особенности.

Чтобы отличить гадюку от ужа, необходимо посмотреть на голову рептилии. У ужа она круглая, на ней есть характерные желтые «очки», зрачки у змеи круглые. У гадюки голова треугольная, зрачки вертикально сплюснутые, как у кошки.

В Минздраве МО призывают не приближаться к змеям при случайной встрече, а выезжая на природу или в лес, выбирать высокую обувь.

Что делать, если укус произошел?

Не поддавайтесь панике, если вы оказались в лесу один. Бежать к людям не стоит. Интенсивное движение ускорит кровоток и усилит распространение яда. Об этом рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова.

Вызовите помощь по телефону. Если связь не ловит, неспеша двигайтесь к ближайшему населенному пункту.

«В ожидании бригады скорой лучше занять горизонтальное положение, промыть место укуса водой, обработать антисептиком, наложить повязку, обеспечить обильное питье и принять антигистаминные препараты при их наличии», — добавила Омарова.

В Минздраве Подмосковья напоминают, что уж и гадюка обыкновенные занесены в Красную книгу региона. Убивать их строго запрещено.