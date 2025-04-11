Врач Сусанна Казарян из Балашихи отметила 50-летие профессиональной деятельности

Торжественное мероприятие, посвященное 50-летнему юбилею врача-дерматовенеролога Сусанны Ашотовны Казарян, прошло в Балашихинской больнице. За полвека работы она зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист, заслуженно получивший звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области».

Среди коллег и пациентов Сусанна Ашотовна пользуется большим уважением. Многие отмечают ее внимательное отношение к каждому пациенту и стремление помочь людям.

«Сусанна Ашотовна — это не только высококвалифицированный специалист, но и человек, который своим трудом и преданностью делу вдохновляет всех нас. За 50 лет работы она стала настоящим символом нашей больницы и примером для подражания для молодых врачей», — отметила главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

Такой юбилей — это не только повод для праздника, но и возможность для всего медицинского сообщества Балашихи выразить свою благодарность за многолетнюю работу и достижения. Мы надеемся, что её пример вдохновит молодое поколение врачей на служение людям.