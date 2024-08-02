Врач стационара Светлана Миронова вошла в штат поликлиники в Котельниках

Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники

В Котельниковской городской поликлинике начала свою работу новый врач дневного стационара Светлана Миронова. Она окончила Самарский государственный медицинский университет в 2010 году с квалификацией «Лечебное дело».

В 2011 году Светлана прошла интернатуру в Московском государственном медицинском университете имени Сеченова по специальности «Терапия».

«Для врача каждый новый трудовой день — это возможность развиваться в любимом деле. Главное, нужно любить свою работу и любить людей. Это дает силы для дальнейшей деятельности», — поделилась Светлана Миронова.

Напомним, что с 2022 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» реализуется федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации». В этом году продолжится действие федеральных, областных и муниципальных мер поддержки для привлечения медицинских специалистов в медицинские учреждения.

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