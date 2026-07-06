Врач предупредил об опасности купания в местах скопления водоплавающих птиц

Летом, когда наступает жара, люди стремятся освежиться в водоемах. Однако не все пляжи безопасны для купания, предупредил врач-терапевт Долгопрудненской клинической больницы Алексей Лисин.

По словам медика, водоемы, где обитают утки, могут представлять опасность для здоровья купающихся. Утки являются основными хозяевами плоских червей, личинки которых (церкарии) могут вызывать заболевание «зуд купальщиков». При контакте с кожей человека личинки быстро погибают, но могут провоцировать сильную аллергическую реакцию — зудящие красные волдыри, а иногда и повышение температуры тела.

Лечение включает прием противоаллергических препаратов и использование мазей на пораженные участки кожи. Симптомы обычно проходят через несколько дней, но высыпания могут оставаться на коже до двух недель.

Врач рекомендует выбирать для купания только разрешенные водоемы, избегать мест с обильной водной растительностью и водоплавающими птицами. Кроме того, важно принимать душ и обливаться пресной водой после плавания.

Особенно осторожными следует быть с детьми, так как церкарии чаще всего встречаются на мелководье и представляют большую опасность для малышей. Однако, по мнению врача, соблюдение простых мер предосторожности поможет избежать неприятных ситуаций и не омрачить отдых.