Врач НИКИ детства Федосеева напомнила способы помочь ребенку с аллергией летом

С 6 по 12 июля в России проходит неделя профилактики аллергических заболеваний. По данным специалистов Научно-клиничествого института детства детства, середина лета — такой же непростой период для детей с аллергией, как и весна: в это время активно пылят злаковые и луговые травы.

Летом в воздухе оказывается пыльца тимофеевки, овсяницы, мятлика и других трав. Пыльца разносится ветром на большие расстояния, поэтому ухудшение самочувствия возможно даже в центре мегаполиса.

Часто симптомы летней аллергии путают с простудой. Основной признак, который помогает их различить, — отсутствие повышенной температуры.

Аллерголог‑иммунолог НИКИ детства Марина Федосеева рекомендует родителям сразу после прогулки тщательно вымыть ребенку руки и лицо, а также промыть нос солевым раствором, чтобы удалить осевшие частицы пыльцы.

«Перед сном обязательно нужно мыть ребенку голову, чтобы пыльца с волос не попадала на подушку, иначе ребенок будет задыхаться и чихать всю ночь. В сухие, жаркие и ветреные дни лучше ограничить прогулки, а вот время сразу после дождя идеально подходит для выхода на улицу, так как влага прибивает пыльцу к земле», — сказала она.

Защитить ребенка дома помогут сетки на окна, задерживающие мелкие частицы пыльцы, а также очистители воздуха. Проветривать квартиру лучше в безветренную погоду или ночью.