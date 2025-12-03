Врач-неонатолог из Балашихи победил на всероссийской премии

Заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Балашихинского родильного дома Денис Аксенов стал победителем всероссийской премии «Счастье на ладошке» в номинации «Ангел-неонатолог». Премия, организованная благотворительным фондом «Особенные дети», отмечает специалистов, внесших заметный вклад в выхаживание недоношенных и тяжело больных новорожденных.

Торжественная церемония награждения состоялась 2 декабря в Башкирском государственном театре оперы и балета. В ходе мероприятия чествовали лучших врачей перинатальной медицины и медицинские учреждения, показавшие высокие результаты в неонатологии.

Денис Аксенов руководит отделением патологии новорожденных и недоношенных детей в Балашихинском родильном доме, где внедряются современные протоколы неонатальной реанимации и выхаживания, осуществляется тесное взаимодействие с перинатальными центрами и специализированными клиниками. Под его руководством отделение добилось улучшения показателей выживаемости и снижения осложнений у недоношенных малышей, что и стало основанием для высокой оценки на всероссийском уровне.

Премия «Счастье на ладошке» учреждена в 2020 году. В 2024 году она получила всероссийский статус при поддержке Министерства здравоохранения РФ, что расширило ее географию и усилило значимость награды. Лауреатами становятся врачи и команды, демонстрирующие лучшие практики, внедряющие инновации и системно повышающие качество неонатальной помощи в регионах.