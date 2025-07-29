Врач МОНИИАГ Андреева заняла 2-е место на конкурсе международного конгресса

Заведующая медико-генетическим отделением МОНИИАГ Елена Андреева заняла второе место в конкурсе по нейросонографии, который прошел на Международном конгрессе по фетальной медицине в Праге. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.

Форум считается одним из самых представительных в мире для специалистов в области медицины плода и матери.

На соревнованиях по ультразвуковому исследованию мозга плода оценивал навыки врачей искусственный интеллект. Те ставили диагнозы на примере 20 клинических случаев. По итогу из 124 участников выбрали троих победителей.

«Помимо точности постановки диагноза, оценивалось время прохождения теста, а также скорость реакции врача. Это еще одна победа, подтверждающая высокий уровень теоретической и практической подготовки врачей, которые стоят на страже здорового материнства в Подмосковье», — подчеркнула Андреева.

В Минздраве МО напомнили, что медико-генетическое отделение МОНИИАГ считается единственным в Подмосковье, где ставят диагнозы по порогам в развитии плода или другим наследственным патологиям. В медучреждении работают опытные акушеры-гинекологи, генетики и врачи УЗД, а сам центр оснащен новейшими аппаратами для обследований.