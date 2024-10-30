Врач Мария Калошина рассказала о пользе черного хлеба при атеросклерозе

Эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина рассказала про уникальные свойства черного хлеба и его влиянии на организм человека. Вещества в составе продукта помогают уменьшить риски развития атеросклероза, снижают инсулинорезистентность и воспалительные процессы.

Темная мука, используемая в производстве черного хлеба, содержит больше полезных жиров благодаря меньшей степени переработки зерна. Эти жиры относятся к категории ненасыщенных. Они играют важную роль в профилактике различных заболеваний, способствуют снижению риска атеросклероза.

Существенным преимуществом черного хлеба является высокое содержание пищевых волокон — их количество в ржаной муке примерно вдвое превышает показатели белой пшеничной муки высшего сорта. Эти волокна выполняют несколько важных функций:

обеспечивают длительное чувство сытости;

замедляют процесс усвоения сахара;

способствуют выведению избыточных жиров;

поддерживают развитие полезной микрофлоры кишечника.

Мария Калошина отметила, что и белый хлеб тоже может быть полезным, особенно если он приготовлен из цельнозерновой муки или пророщенной пшеницы. В таких случаях содержание пищевых волокон может достигать уровня черного хлеба.

Врач предупредила, что нужно внимательно изучать состав хлеба перед покупкой. Бывает, что в него добавляют различные подсластители — как обычный сахар, так и натуральные добавки вроде солода. Особое внимание стоит обратить на хлеб с семечками и сухофруктами — их присутствие может увеличить калорийность продукта в полтора раза.

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