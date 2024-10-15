Диетолог Инна Пичугина назвала слагаемые полезного снека

Врач-диетолог Минздрава Подмосковья Инна Пичугина рассказала о том, как выбрать полезные батончики для здорового перекуса. В основе таких снеков должны лежать злаки, сухофрукты, орехи или семечки.

«Польза от некоторых батончиков крайне сомнительна. Очень сладко и жирно. В составе сахар, пальмовое масло и другие неполезные ингредиенты. Качество и польза батончиков зависит от порядочности производителя», — говорит специалист.

Тем, кто следит за весом и придерживается принципов ЗОЖ, нужно тщательно изучать состав батончиков. Там могут быть злаки, сухофрукты, фрукты или ягоды с добавлением семечек, орехов и других натуральных компонентов. Желательно, чтобы не было добавленных сахаров.

Если человек нацелен на снижение веса, то нужно контролировать не только количество калорий в снеках, а и объем углеводов в составе. По этой причине важно избегать в составе сахара, который может скрываться в крахмалах и других компонентах.

Лучше, если в батончике есть кокосовое, а не пальмовое масло. Стоит избегать продуктов с искусственными красителями, усилителями вкуса, ароматизаторами и другими химикатами. Добавление белка в снеки полезно для здоровья. Большинство людей не добирают его в своем рационе.

Самыми полезными будут снеки, приготовленные самостоятельно. Их можно делать из овсянки или гречки, добавляя сушеные ягоды, сухофрукты, кедровые орехи, миндаль и мед. Но даже такие сладости нужно есть в меру, потому что они достаточно калорийные.

Ранее Роспотребнадзор назвал продукты, которые принято считать полезными для организма человека, однако они таковыми не являются. Список подобных товаров опубликовала пресс-служба ведомства.

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