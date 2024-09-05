Врач Мария Холдина из Солнечногорска получила награду от губернатора

Педиатры городского округа Солнечногорск приняли участие в V Съезде детских врачей Московской области. Заместитель главного врача Солнечногорской больницы по детству и родовспоможению Мария Холдина получила благодарственное письмо от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Марию Холдину наградили за вклад в медицинское обслуживание детского населения Подмосковья и высокий профессионализм. Как отметила главный врач Солнечногорской областной больницы Лариса Борисова, это уже третья благодарность от губернатора, которую получает Мария Холдина.

Делегация врачей детской поликлиники Солнечногорска посетила конференции, симпозиумы и мастер-классы по педиатрии. Съезд детских врачей Московской области «Педиатрия как искусство» объединил около 1000 врачей из 72 регионов России и 24 стран — педиатры, неонатологи, гастроэнтерологи, хирурги и другие специалисты.