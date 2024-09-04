Воробьев рассказал о едином стандарте для поликлиник, который внедрят в этом году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новшествах в медицинской сфере, которые вскоре появятся в регионе. Это единый стандарт для поликлиник, который внедрят во всех медучреждениях, и многое другое.

«У нас есть проект „Поликлиника. Перезагрузка“. Это единый стандарт, который позволяет сделать поликлиники более эффективными и ориентировать их на удобство пациентов», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что скоро начнется капитальный ремонт здания Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах.

«Создадим здесь комфортные условия для мам и малышей. В октябре запустим Центр критических состояний детей, чтобы обеспечить маленьким пациентам круглосуточную помощь», — пояснил губернатор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил награды лучшим детским врачам региона.

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