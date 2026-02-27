Врач Луховицкой больницы встретилась с пенсионерами

В рамках общеобластной недели сохранения здоровья, проходящей с 23 февраля по 1 марта, в поселке Белоомут состоялась встреча для участников клуба «Активное долголетие».

Специалисты Министерства здравоохранения Подмосковья подчеркивают: забота о пожилых людях — это не только своевременное лечение, но и просвещение в вопросах профилактики. Главным спикером встречи выступила врач отделения медицинской профилактики Луховицкой больницы Надежда Масляева. Она развеяла миф о том, что иммунитет можно «поднять» одной таблеткой.

Врач акцентировала внимание на том, что вакцинация — это мощный щит, однако он работает максимально эффективно только в сочетании со здоровыми привычками.

«Регулярная физическая активность — это не просто физкультура. Умеренное движение разгоняет кровоток, позволяя иммунным клеткам быстрее достигать цели и нейтрализовать угрозы. Движение снижает уровень системного воспаления и помогает держать вес под контролем, что критически важно для профилактики хронических недугов», — отметила Надежда Масляева.

Помимо спорта, врач выделила «три кита» стабильности: режим дня, качественный сон и сбалансированное питание. Особая часть лекции была посвящена самодиагностике. Пенсионерам объяснили, что затяжные простуды, повторяющиеся инфекции или беспричинная слабость — это сигналы организма, которые нельзя игнорировать. В таких случаях профессиональная диагностика в поликлинике поможет выявить скрытые дефициты и скорректировать состояние пациента без побочных эффектов.