Врач из Зарайска победил в областном забеге ко Дню медицинского работника

Традиционный забег на «Кубок Розанова» прошел в Москве. В нем поучаствовала команда Зарайской центральной районной больницы. Один из специалистов стал лучшим в мужском забеге.

Соревнования прошли в Пушкино. Их организовала Пушкинская областная больница.

Участниками стали 150 специалистов из более чем 30 медицинских учреждений Подмосковья. Врач-анестезиолог Павел Сидоров из Зарайска побелил в мужском забеге.

Также достойный результат показали педиатр Александра Богданова и медсестра Лидия Данильченко из Зарайской больницы.

Отметим, что в соревнованиях принял участие министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин. Победители получили кубки и сертификаты на покупку спортинвентаря.

Ранее мы рассказывали о том, что в Зарайске прошли торжественное шествие и концерт ко Дню России. Мероприятия организовали в центральном парке культуры и отдыха Центра досуга «Победа».