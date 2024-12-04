Врач из Мытищ Евгения Король стала лауреатом премии губернатора Подмосковья

Участковый педиатр больницы № 6 городского округа Мытищи Евгения Король стала лауреатом губернаторской премии «Подмосковный врач». Она работает в муниципалитете около семи лет и оказывает помощь тысяче детей микрорайона Пироговский.

Лауреат отметила, что признание ее труда вдохновляет и помогает преодолевать трудности. Профессиональный путь Евгения Король начала спонтанно: она поступила на педиатрический факультет после школы. Основой успеха врача стали стремление к профессиональному росту и максимальная отдача любимому делу.

Евгения получила большой опыт работы в различных медицинских учреждениях Оренбурга, Ульяновска и Кургана, в том числе по программе «Земский врач». Она трудится в Мытищах с 2017 года. Недавно Евгении вручили сертификат аллерголога-иммунолога.

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