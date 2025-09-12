Врач из Балашихи стал победителем всероссийского конкурса

Заведующий реанимационно-консультативным центром новорожденных Московского областного перинатального центра в Балашихе Александр Поволоцкий получил высокую персональную награду на 19 общероссийском научно-практическом семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии». Он был признан лучшим в стране в номинации «Спасающий жизни» — почетном признании его выдающегося вклада в оказание экстренной медицинской помощи самым маленьким и уязвимым пациентам.

Александр Поволоцкий — врач в третьем поколении: его дедушка и бабушка были педиатрами, родители посвятили себя ветеринарии, а он сам специализируется на реанимации и консультировании новорожденных, особенно преждевременно рожденных младенцев. Благодаря профессионализму и самоотверженной работе его команды, многие малыши получают шанс на жизнь и полноценное развитие.

Балашиха была широко представлена и в научной программе семинара. Делегация специалистов Московского областного перинатального центра под руководством главного врача Ольги Серовой подготовила и представила 18 докладов, посвященных актуальным вопросам охраны здоровья женщин и новорожденных. Эти исследования и практические наработки способствуют развитию перинатальной медицины и повышению качества медицинской помощи в регионе.

Признание Александра Поволоцкого на столь престижном форуме подтверждает высокий уровень профессионализма медицинских специалистов Балашихи и важность их вклада в сохранение жизни и здоровья подрастающего поколения.